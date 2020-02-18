Федерація баскетболу України зробила промо до матчу з Угорщиною

Федерація баскетболу України зробила промовідео до матчу національної збірної проти Угорщини у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.

Поєдинок Україна — Угорщина 2 туру кваліфікації Євробаскета-2021 відбудеться 23 лютого в Запоріжжі у палаці спорту “Юність”.

Матч розпочнеться о 18.00.

Як повідомлялося, чоловіча національна баскетбольна збірна України вже найближчого четверга розпочинає виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2021. У Граці команда зіграє з Австрією, а 23 лютого - у Запоріжжі з Угорщиною.

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Перед відльотом до Австрії сьогодні, 18 лютого, українські баскетболісти провели відкрите тренування у Києві, в якому взяли участь 16 виконавців.

Збірна України виступає у відбірковій групі F Євро-2021. Окрім австрійців та угорців, опонентами нашої команди у боротьбі за путівку на Євробаскет також є баскетболісти Словенії.

Фото: fbu.ua