Федерація баскетболу України зробила промо до матчу з Угорщиною
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Укрінформ
Федерація баскетболу України зробила промовідео до матчу національної збірної проти Угорщини у відборі на чемпіонат Європи 2021 року.
Поєдинок Україна — Угорщина 2 туру кваліфікації Євробаскета-2021 відбудеться 23 лютого в Запоріжжі у палаці спорту “Юність”.
Матч розпочнеться о 18.00.
Як повідомлялося, чоловіча національна баскетбольна збірна України вже найближчого четверга розпочинає виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2021. У Граці команда зіграє з Австрією, а 23 лютого - у Запоріжжі з Угорщиною.
Перед відльотом до Австрії сьогодні, 18 лютого, українські баскетболісти провели відкрите тренування у Києві, в якому взяли участь 16 виконавців.
Збірна України виступає у відбірковій групі F Євро-2021. Окрім австрійців та угорців, опонентами нашої команди у боротьбі за путівку на Євробаскет також є баскетболісти Словенії.
Фото: fbu.ua