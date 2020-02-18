Баскетболісти збірної України потренувалися перед стартом євровідбору

Чоловіча національна баскетбольна збірна України вже найближчого четверга розпочинає виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2021. У Граці команда зіграє з Австрією, а 23 лютого у Запоріжжі приймае Угорщину.

Перед відльотом до Австрії наша збірна провела у вівторок відкрите тренування у Києві, в якому взяли участь 16 виконавців, повідомляє Укрінформ.

Наставник українських баскетболістів Айнарс Багатскіс підкреслив, що до головної команди країни приїхали усі, кого викликав тренерський штаб.

"Дуже важливо, щоб у команди був присутній дух переможців, щоб хлопці були готові боротися, не шукали виправдань, щоб і тренери і гравці ставили найвищі цілі. Усі ті, кого ми викликали, приїхали. Це показник того, що гравцям слово "Україна" дороге. Завжди кажу, нам треба думати насамперед про свій баскетбол, про його якість. І у захисті, і в нападі", - заявив головний тренер українських "гулліверів".

Гарну атмосферу, яка панує в команди, відзначив віцекапітан збірної Денис Лукашов.

"Дуже радий знову побачитися з усіма хлопцями, - зазначив він. - Ще позавчора багато хто грав у своїх чемпіонатах і кубках, а сьогодні вже у збірній. Прагнемо добре стартувати у кваліфікаційному турнірі, віддячити Україні, яка дала нам усе. В команді гарна атмосфера, усі готові виконувати завдання у збірній. Нині нема слабких суперників. Будемо боротися, усе в наших руках".

Додамо, що збірна України виступає у відбірковій групі F Євро-2021. Окрім австрійців та угорців, опонентами нашої команди у боротьбі за путівку на Євробаскет також є баскетболісти Словенії.

Фото: fbu.ua.