Збірна України розпочала підготовку до кваліфікації Євробаскета-2021

Національна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до стартових матчів кваліфікації Євробаскета-2021, які відбудуться 20 і 23 лютого.

Разом із командою до тренувань приступив і центровий іспанського клубу “Барселона” Артем Пустовий, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Хороші новини: до збірної приєднався центровий одного з топ-клубів Європи іспанської “Барселони” Артем Пустовий, який після перемовин ФБУ з керівництвом іспанського гранда вчасно прибув до розташування команди, вже провів перші тренування і готовий допомогти збірній у важливих матчах”, - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні, 17 лютого, до команди приєднаються захисник грецького “Промітеаса” Олександр Липовий та капітан збірної України В‘ячеслав Кравцов, який виступає у складі японського “НеоФінікса”. Бігмен іспанської “Унікахи” Володимир Герун приєднається до збірної вже в Австрії.

Таким чином, до стартових матчів відбору у Києві готуватимуться 16 баскетболістів збірної України: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Максим Закурдаєв, Кирило Марченко, Олександр Липовий, Богдан Близнюк, Іван Ткаченко, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, Олександр Беліков, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, В’ячеслав Петров, В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий.

Нагадаємо, що підопічні Айнарса Багатскіса 20 лютого зіграють на виїзді проти Австрії, а 23 лютого - у Запоріжжі проти Угорщини.

У вівторок, 18 лютого, у київському Палаці спорту відбудеться прес-конференція та відкрите тренування збірної України напередодні старту єврокваліфікації.