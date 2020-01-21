Євробаскет-2021: Україна оголосила склад на відбіркові матчі

До заявки потрапили наші кращі легіонери з Європи: Герун, Пустовий, Липовий.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з розширеною заявкою команди на майбутні матчі відбору на Євробаскет-2021, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

У список увійшли 22 баскетболіста, 16 з них відправляться на фінальний збір в Києві. У фінальну заявку команди на перші матчі відбору потраплять 12 гравців.

Розширена заявка збірної України:

Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров (обидва – «Прометей»), Віталій Зотов («Миколаїв»), Іссуф Санон, Максим Закурдаєв (обидва – «Дніпро»), Олександр Мішула («Меркезефенді», Туреччина), Кирило Марченко («Хімік»), Олександр Липовий («Промітеас», Греція ), Богдан Близнюк («Київ-Баскет»)

Форварди: Іван Ткаченко, Олександр Бєліков (обидва – «Черкаські Мавпи»), Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергій Павлов, В'ячеслав Петров (всі – «Київ-Баскет»), Артем Ковальов, Андрій Войналович (обидва – «Хімік»), В'ячеслав Бобров («Фуенлабрада», Іспанія ), Володимир Герун («Унікаха», Іспанія)

Центрові: Артем Пустовий («Барселона», Іспанія), В'ячеслав Кравцов («Неофінікс», Японія), Владислав Коренюк («Київ-Баскет»).

Україна почне відбір на Євробаскет-2021 на виїзді матчем проти Австрії 20 лютого. 23 лютого в Запоріжжі команда Багатскіса зіграє проти Угорщини. Ще один суперник українців у групі - Словенія.

За підсумками відбору до фінальної частини Євробаскету-2021 вийдуть три кращі команди з групи. Континентальна першість пройде в чотирьох країнах - Чехії, Грузії, Німеччини та Італії.