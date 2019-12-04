Перший домашній матч відбору Євробаскета-2021 Україна зіграє в Запоріжжі

Чоловіча національна збірна України з баскетболу свій перший домашній матч у відборі на Євробаскет-2021 зіграє в Запоріжжі.

Поєдинок Україна — Угорщина відбудеться у Запоріжжі 23 лютого у сучасному ПС “Юність” і розпочнеться о 18.00. Квитки вже у продажу, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Гра проти угорської команди стане першим домашнім випробовуванням латвійського фахівця Айнарса Багатскіса на чолі національної збірної України. А дебютним матчем стане поєдинок кваліфікації ЧЄ-2021 із Австрією, який відбудеться 20 лютого на виїзді.

Третім суперником збірної України з баскетболу у відбірковому квартеті F є діючий чемпіон Європи збірна Словенії.

Для виходу до фінальної частини Євробаскета-2021 підопічним Айнарса Багатскіса потрібно посісти 1,2 або 3 місце в групі.

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Розклад матчів збірної України в кваліфікації Євробаскета-2021

20 лютого 2020 року. Австрія – Україна

23 лютого 2020 року . Україна – Угорщина

27 листопада 2020 року. Словенія – Україна

30 листопада 2020 року. Україна – Австрія

18 лютого 2021 року. Угорщина – Україна

21 лютого 2021 року. Україна – Словенія

Фото: 1news.zp.ua