Перший домашній матч відбору Євробаскета-2021 Україна зіграє в Запоріжжі
Поєдинок Україна — Угорщина відбудеться у Запоріжжі 23 лютого у сучасному ПС “Юність” і розпочнеться о 18.00. Квитки вже у продажу, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Гра проти угорської команди стане першим домашнім випробовуванням латвійського фахівця Айнарса Багатскіса на чолі національної збірної України. А дебютним матчем стане поєдинок кваліфікації ЧЄ-2021 із Австрією, який відбудеться 20 лютого на виїзді.
Третім суперником збірної України з баскетболу у відбірковому квартеті F є діючий чемпіон Європи збірна Словенії.
Для виходу до фінальної частини Євробаскета-2021 підопічним Айнарса Багатскіса потрібно посісти 1,2 або 3 місце в групі.
Розклад матчів збірної України в кваліфікації Євробаскета-2021
20 лютого 2020 року. Австрія – Україна
23 лютого 2020 року . Україна – Угорщина
27 листопада 2020 року. Словенія – Україна
30 листопада 2020 року. Україна – Австрія
18 лютого 2021 року. Угорщина – Україна
21 лютого 2021 року. Україна – Словенія
Фото: 1news.zp.ua