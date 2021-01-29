«Київ-Баскет» вийшов у плей-офф Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб «Київ-Баскет» зіграє в плей-офф Кубка Європи ФІБА.

«Київ-Баскет» став другим в квартеті В, незважаючи на поразку в третьому турі від господарів змагань болгарського БК «Рілска Спортист» 69:74 (21:13 20:15, 15:29, 13:17), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня лідер «Прометей» з Кам'янського завдав поразки австрійської команді «Капфенберг Буллз» - 64:58 (16:21 15:11, 11:11 22:15).

Турнірне становище в групі В: «Прометей» - 6 очок, «Київ-Баскет» - 4, БК «Рілска Спортист» - 4, «Капфенберг Буллз» - 4.

«Прометей» і «Київ-Баскет» продовжать виступ у плей-офф Кубка Європи ФІБА.

Фото: БК «Київ-Баскет».