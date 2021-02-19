Кубок України: Олександра Левицька виграла у стрибках з вишки

Богдан Чижовський переміг у стрибках з трьох метрів.

Сьогодні пройшов п’ятий день відкритого Кубку України зі стрибків у воду, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

У стрибках з десятиметрової вишки серед жінок перемогу здобула Олександра Левицька. Друге місце в Аліни Бабаєвої, третя – Віолета Свечкова.

«Я задоволена, що виграла «золото», але не задоволена виконанням своїх стрибків. Сьогодні мені не вдалися гвинти. Буду готуватися далі, у березні вже відбір на юнацький чемпіонат Європи», - сказала Олександра Левицька.

Одна з лідерів збірної України, чемпіонка Європи Софія Лискун не змогла взяти участь у цих стартах.

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У стрибках з трьохметрового трампліну серед хлопців переміг Богдан Чижовський. На другому місці опинився Кирил Болюх. Медаліст чемпіонату Європи і світу Олег Колодій посів третє місце.

«Виступив добре, тільки хотів поставити у програму складний стрибок, але ще не натренував його як слід. Тому у попередніх змаганнях я трішки засмутився, що не було його у програмі, але тренер сказала, що краще буде, якщо програма буде легшою, але виконаю я її чистіше, і вона виявилася права», - сказав Богдан Чижовський.

Нагадаємо, відкритий Кубок України зі стрибків у воду триває з 15-го по 20-е лютого в Києві. В столицю України на змагання приїхали представники Білорусі, Грузії, Сербії, Болгарії й Вірменії, спортсмени з Києва й областей.