Анна Арнаутова здобула третю перемогу на відкритому Кубку України зі стрибків у воду

У синхронних стрибках перше місце у провідного українського дуету Олександр Горшковозов – Олег Колодій.

Сьогодні пройшов третій день змагань і церемонія відкриття відкритого Кубку України зі стрибків у воду, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

На третій день за звання найкращих змагалися у синхронних стрибках з трьох метрів серед чоловіків і стрибках з трампліна з одного метра серед жінок.

Український дует Олександр Горшковозов – Олег Колодій став найкращим у синхронних стрибках.

«Ми стрибали шість спроб, але кожен стрибок можна було виконати краще, тому варто працювати. Хлопці юніори (Данило Коновалов і Богдан Чижовський посіли друге місце) виступили дуже добре, змусили нас понервувати перед заключним стрибком. Відсутність стартів перед Кубком світу означає, що буде більше часу для тренувань», - прокоментував виступ своєї пари Олександр Горшковозов.

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Анна Арнаутова перемогла в стрибках з одного метру. Це вже третя перемога на Кубку України для спортсменки. Друге місце посіла Анна Письменська, третя – Таїсія Чередниченко.

«У мене були помилки під час стрибків – їх потрібно виправити. Загалом відстрибала набагато краще, ніж на попередніх виступах. Останній, п’ятий стрибок був на два гвинта. По-моєму, це найкращий мій стрибок за останні півроку. Зараз дуже хочу спати. Завтра дуже важлива дисципліна – стрибки з трьох метрів. Варто тримати рівень», - розповіла Арнаутова.

Нагадаємо, відкритий Кубок України зі стрибків у воду триває з 15-го по 20-е лютого в Києві. В столицю України на змагання приїхали представники Білорусі, Грузії, Сербії, Болгарії й Вірменії, спортсмени з Києва й областей.