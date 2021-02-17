Це перші міжнародні змагання в році для стрибунів у воду.

У Києві стартував відкритий Кубок України зі стрибків у воду, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Відкритий Кубок України зі стрибків у воду / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Президент федерації зі стрибків у воду України Ігор Лисов на церемонії відкриття відкритого Кубку України висловився стосовно важливості проведення турніру і призових українським спортсменам.

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«Це перші міжнародні змагання за останній період. Цей рік – олімпійський, тому спортсмени змагаються за олімпійські ліцензії. Після нашого змагання затвердять фінальний склад збірної, яка поїде виборювати олімпійські ліцензії на Кубок світу. Призові за перемогу в олімпійських дисциплінах становлять тисячу доларів», - зазначив президент української федерації зі стрибків у воду.

Головний тренер збірної команди України Тамара Токмачова розповіла про склад наших збірників і боротьбу за олімпійські ліцензії.

«У нас буде доволі молода команда. Фактично 50 відсотків – представники юнацької команди. Деякі дорослі спортсмени просто не дочекалися Кубку світу, Олімпіади, дехто пішов у декрет. У нас немає ліцензій у синхронних виступах, тому всі дисципліни дуже важливі для нас», - сказала Тамара Токмачова.

Через перенесення Світової серії зі стрибків у воду на осінь-2021 спортсмени залишилися без міжнародних стартів. Відкритий Кубок України – єдиний міжнародний старт перед квітневим Кубком світу в Токіо.

Нагадаємо, відкритий Кубок України зі стрибків у воду проходить у Києві з 15-го по 20-е лютого. В столицю України приїхали представники п’яти інших країн. Зокрема, Грузії, Сербії й Білорусі.