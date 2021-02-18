Відкритий Кубок України: Олексій Середа переміг у стрибках з вишки

Четвертого змагального дня відкритого Кубку України спортсмени змагалися в індивідуальних стрибках.

Сьогодні в Києві пройшов четвертий змагальний день відкритого Кубка України зі стрибків у воду, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду українець Олексій Середа упевнено переміг у стрибках з десятиметрової вишки. Друге місце в Олега Сербіна. Для обох спортсменів це була рекордна кількість балів за виступ – 519.75 і 443.45 відповідно.

«Я задоволений своїм виступом, але деякі стрибки треба краще виконувати. Нова програма поки виходить нестабільно, старатимуся робити якісніше. Ця програма для Олімпіади, залишилось лише ще один стрибок підготувати. Я його виконую, але поки невпевнено. На олімпійські Ігри у мене є ліцензія для індивідуалів. Конкуренція в Кубку України була дуже солідна», – сказав Олексій Середа.

«Я задоволена виступом хлопців. Середа зараз не в найкращих кондиціях, завданням було стрибнути на 7-8 балів, але так сталося, що в нього найкращий результат в кар’єрі. Ця програма планується на олімпійські Ігри, але можемо ускладнити її, бо є куди рости. Ми будемо удосконалюватися і будемо боротися за медалі», - підсумувала виступ хлопців, зокрема Олексія Середи, головний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова.

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У стрибках з трампліна (три метри) перемогу здобула Вікторія Кесарь, на другому місці Анна Письменська. Триразова переможниця цьогорічного Кубка України Анна Арнаутова посіла у сьогоднішній дисципліні третє місце.

Нагадаємо, відкритий Кубок України зі стрибків у воду триває з 15-го по 20-е лютого в Києві. В столицю України на змагання приїхали представники Білорусі, Грузії, Сербії, Болгарії й Вірменії, спортсмени з Києва й областей.