Марченко продовжує перемагати на тенісних змаганнях в Італії

Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступати в 1/4 фіналу челленджера в Італії.

На другому турнірі ATP Challenger Tour у місті Б'єлла Ілля переміг Каміля Майхржака з Польщі - 1:6, 6:4, 6:1, передає Укріфнорм.

Суперники провели на корті 1 годину 55 хвилин.

Марченко здобув сьому поспіль перемогу на кортах у Б'єллі, де минулої неділі завоював титул, вигравши перший турнір.

У чвертьфіналі Biella Challenger Indoor 2 українець зустрінеться з досвідченим італійцем Андреасаом Сеппі, який посіяний під четвертим номером.

Призовий фонд турніру становить 132 тис 280 євро.

Фото: btu.org.