Марченко продовжує перемагати на тенісних змаганнях в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступати в 1/4 фіналу челленджера в Італії.
На другому турнірі ATP Challenger Tour у місті Б'єлла Ілля переміг Каміля Майхржака з Польщі - 1:6, 6:4, 6:1, передає Укріфнорм.
Суперники провели на корті 1 годину 55 хвилин.
Марченко здобув сьому поспіль перемогу на кортах у Б'єллі, де минулої неділі завоював титул, вигравши перший турнір.
У чвертьфіналі Biella Challenger Indoor 2 українець зустрінеться з досвідченим італійцем Андреасаом Сеппі, який посіяний під четвертим номером.
Призовий фонд турніру становить 132 тис 280 євро.
Фото: btu.org.