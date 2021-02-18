Джокович став першим фіналістом Australian Open-2021

Перша "ракетка" світу серб Новак Джокович вийшов у четвер у фінал Відкритого чемпіонату Австралії.

У поєдинку 1/2 фіналу сербський тенісист упевнено обіграв представника Росії Аслана Карацева - 6:3, 6:4, 6:2, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 55 хвилин.

Джокович продовжив свою успішну серію, оформивши 9-ту перемогу у дев'ятому півфіналі на турнірі. Серб удев'яте виступить у фіналі Australian Open, де він не програв жодного матчу. Новак вигравав австралійський "мейджор" у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 року, 2016, 2019 та 2020 роках.

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У фіналі Джокович зустрінеться із переможцем зустрічі Даніїл Медведєв (Росія) - Стефанос Ціціпас (Греція).

Фото: tennisworldusa.org.