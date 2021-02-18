Осака і Бреді вийшли у фінал Australian Open

В Мельбурні визначилися фіналістки турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У вирішальному поєдинку Australian Open-2021 зійдуться 3-тя «ракетка» змагань японка Наомі Осака і 22-й номер «посіву» американка Дженніфер Бреді, передає Укрінформ.

Осака в 1/2 фіналу обіграла американку Серену Вільямс (10) - 6:3, 6:4, Бреді у свою чергу здобула перемогу над чешкою ​​Кароліною Мухова (25) - 6:4, 3:6, 6:4.

23-річна японка вдруге виступить в фіналі Відкритого чемпіонату Австралії. У 2019 Осака виграла титул в Мельбурні, обігравши Петру Квітову з Чехії.

Бреді вперше вийшла у фінал турніру серії Grand Slam.

Фінал Australian Open у жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 20 лютого.