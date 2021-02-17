Ліга чемпіонів УЄФА: «Порту» приймає «Ювентус», «Севілья» - дортмундську «Боруссію»

У Лізі чемпіонів УЄФА в середу, 17 лютого, пройдуться чергові матчі 1/8 фіналу.

Футболісти поргугальського «Порту» зустрінуться о 22.00 за київським часом на «Драгау» з італійським «Ювентусом», а іспанська «Севілья» у паралельному поєдинку на домашній арені «Рамон Санчес Пісхуан» зіграє з німецькою «Боруссією» з Дортмунда, передає Укрінформ.

Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Як повідомлялося, іспанська «Барселона» напередодні програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), а в іншому протистоянні ігрового дня німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.