«Лейпциг» програв «Ліверпулю» перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА завершилися перші матчі 1/8 фіналу.

Футболісти німецького клубу «РБ Лейпциг» на стадіоні «Ференц Пушкаш» у Будапешті (Угорщина) поступилися англійському «Ліверпулю» з рахунком 0:2, передає Укрінформ.

Після перерви м'ячі забили Мохаммед Салах, який відкрив рахунок на 53-й хвилині, та Садіо Мане (58)

В паралельному протистоянні ігрового дня іспанська «Барселона» на «Камп Ноу» програла французькому «Парі Сен-Жермен» - 1:4.

У середу, 17 лютого, португальський «Порту» зустрінеться з італійським «Ювентусом», а іспанська «Севілья» зіграє з німецькою «Боруссією» з Дортмунда.

Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: Getty Images.