«Барселона» розгромно програла «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА завершилися перші матчі 1/8 фіналу.

Футболісти іспанської «Барселони» поступилися на «Камп Ноу» французькому «Парі Сен-Жермен» - 1:4, передає Укрінформ.

На гол форварда каталонців Ліонеля Мессі з пенальті (27-а хвилина) відповів хет-триком нападник гостей Кіліан Мбаппе (32, 65, 85), ще один м'яч у ворота «Барселони» забив Мойзе Кен (70).

В іншому протистоянні ігрового дня німецький «РБ Лейпциг» програв англійському «Ліверпулю» - 0:2.

У середу, 17 лютого, португальський «Порту» зустрінеться з італійським «Ювентусом», а іспанська «Севілья» зіграє з німецькою «Боруссією» з Дортмунда.

Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: psg.fr.