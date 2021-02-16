Adidas оголосила про продаж бренду Reebok

Один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів німецька компанія Adidas оголосила про початок процесу продажу свого бренду Reebok.

Заява опублікована на сайті компанії, передає Укрінформ.

«В межах розробки нової п'ятирічної стратегії Adidas завершив оцінку стратегічних альтернатив для Reebok. У результаті компанія вирішила розпочати формальний процес, спрямований на продаж Reebok. У перспективі компанія має намір зосередити зусилля на зміцненні лідируючих позицій бренду Adidas на світовому ринку спортивних товарів», - наголошується у заяві.

Як зазначається, з першого кварталу 2021 року у фінансовій звітності Adidas підрозділ Reebok буде позначатися як актив, призначений для продажу.

«Після ретельного розгляду ми дійшли висновку, що Reebok і Adidas зможуть значно краще реалізувати свій потенціал зростання незалежно один від одного», - сказав генеральний директор Adidas Каспер Рорстед.

Він також пообіцяв, що в найближчі місяці компанія буде працювати, щоб забезпечити успішне майбутнє Reebok та команді, яка стоїть за ним.

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Компанія Adidas купила американський спортивний бренд Reebok за 3,6 мільярда доларів у 2006 році, щоб розширити присутність на північноамериканському ринку. Та цей план, як зазначають експерти, не виправдав очікувань. Adidas вдалося поліпшити бізнес Reebok, але зростання його продажів відставало від Adidas, що негативно впливало на прибутковість групи.

Припускається, що продати Reebok німецька компанія зможе за кілька мільярдів доларів.

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg