Adidas може продати бренд Reebok

Відома німецька компанія Adidas розглядає варіант продажу бренду Reebok, яким володіє вже 14 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Adidas.

«У рамках розробки своєї нової п'ятирічної стратегії Adidas почала оцінку стратегічних альтернатив для Reebok. Вони містять як потенційний продаж Reebok, так і варіант, коли Reebok залишиться частиною компанії. Рішення оголосять 10 березня 2021 року, коли буде офіційно представлена нова стратегія компанії», - зазначається в пресрелізі.

В Adidas додали, що за планом Muscle Up, запущеним 4 роки тому (в його рамках десятки магазинів Reebok в США були закриті для зниження витрат), бренд Reebok став прибутковим в 2018 році - на 2 роки раніше, ніж планувалося. А у 2019-му глобальні продажі зросли на 2% завдяки зростанню на ринку Північної Америки.

Компанія Adidas купила американський спортивний бренд Reebok за 3,6 мільярда доларів у 2006 році, щоб розширити присутність на північноамериканському ринку. Та цей план, як зазначають експерти, не виправдав очікувань. Adidas вдалося поліпшити бізнес Reebok, але зростання його продажів відставало від Adidas, що негативно впливало на прибутковість групи.

Припускається, що продати Reebok німецька компанія зможе за кілька мільярдів доларів.