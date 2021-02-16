Київське «Динамо» назвало список В заявки на матчі Ліги Європи УЄФА

На початку лютого київський футбольний клуб "Динамо" подав заявку команди на 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021.

На матчі проти бельгійського "Брюгге", що відбудуться 18 лютого (вдома) і 25 лютого (на виїзді), за списком А заявлені 24 футболісти. Тепер стали відомі гравці за списком В. До нього увійшли 12 гравців, повідомляє пресслужба динамівців.

Список В заявки "Динамо" на матчі Ліги Європи:

голкіпери - Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

захисники - Віталій Миколенко, Денис Попов, Данило Скорко, Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний;

півзахисники - Назар Волошин, Вікентій Волошин;

нападники - Кирило Попов, Владислав Ванат.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.