Головний агроном НСК «Олімпійський»: Поле придатне для якісного футболу

18 лютого футболісти київського "Динамо" проведуть перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з бельгійським "Брюгге".

Поле столичного НСК "Олімпійський", де має відбутися поєдинок, в оптимальному стані, повідомив пресслужбі динамівців головний агроном арени Максим Стельмах , передає Укрінформ.

"Підготовка поля велася постійно. Воно не зимувало, а активно готувалося до відновлення сезону, постійно підігрівалося, накривалося спеціальним покриттям, освітлювалося лампами. Регулярно проводився підсів газону, аерація, вносилися добрива. Словом, до першого матчу ми готувалися заздалегідь. Звичайно, погодні умови вплинули, під час морозів газон постійно перебував під покриттям, на ньому було достатньо снігу - 30-40 см. Нині снігу на полі немає, газон підігрівається, температура поверхні +1 1- +13 градусів, попри те, що зовні морози - 15 і навіть -19 уночі. Словом, ми готові проводити матч. Звичайно, якщо температура опуститься і будуть рпади, це може вплинути на якість газону. Але поки він в оптимальному стані. Щільність трави збільшилася, тому матч з "Брюгге" ми маємо провести без екстраординарних ситуацій", - сказав головний агроном" Олімпійського ".

Як повідомлялося, зустріч "Динамо" - "Брюгге" розпочнеться у четвер о 19.55.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.