Давідова виграла індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону
Переможниця подолала дистанцію за 42 хвилини 27,7 секунди і не припустилася жодного промаху. Це перше "золото" 24-річної спортсменки на світових першостях, передає Укрінформ.
"Срібло" здобула шведка Ганна Еберг (27,9 секунди відставання; 1 промах), "бронзу" - Ингрид-Ландмарк Тандревольд з Норвегії (+1.04,0; 1).
В українській команді найкраще виступила Анастасія Меркушина - 13-те місце (+2.28,0; 1). Результати інших наших учасниць: Юлія Джима фінішувала 32-ю, Віта Семеренко - 41-ю, Олена Підгрушна - 43-ю.
Загалом стартовало 98 біатлоністок.
17 лютого пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами.
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.
На фото: Маркета Давідова/sport.aktualne.cz.