Давідова виграла індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

Чеська біатлоністка Маркета Давідова виграла у вівторок індивідуальну гонку на 15 км з чотирма вогневими рубежами чемпіонат світу з біатлону у Поклюці (Словенія).

Переможниця подолала дистанцію за 42 хвилини 27,7 секунди і не припустилася жодного промаху. Це перше "золото" 24-річної спортсменки на світових першостях, передає Укрінформ. "Срібло" здобула шведка Ганна Еберг (27,9 секунди відставання; 1 промах), "бронзу" - Ингрид-Ландмарк Тандревольд з Норвегії (+1.04,0; 1). В українській команді найкраще виступила Анастасія Меркушина - 13-те місце (+2.28,0; 1). Результати інших наших учасниць: Юлія Джима фінішувала 32-ю, Віта Семеренко - 41-ю, Олена Підгрушна - 43-ю. Загалом стартовало 98 біатлоністок. Читайте також: Норвежка Екгофф виграла другу гонку на чемпіонаті світу з біатлону, Підгрушна - сьома 17 лютого пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами. Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого. На фото: Маркета Давідова/sport.aktualne.cz.