Норвежка Екгофф виграла другу гонку на чемпіонаті світу з біатлону, Підгрушна - сьома

Олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгофф виграла друге "золото" на чемпіонаті світу з біатлону у словенській Поклюці.

Екгофф після успіху у спринті фінішувала першою й у 10-кілометровій гонці переслідування, передає Укрінформ.

Другою на дистанції була австрійка Ліза Тереза Хаузер, третьою - француженка Анаїс Шевальє-Буш.

З українок кращий результат показала Олена Підгрушна, яка з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах фінішувала сьомою. Дар'я Блашко (3 промахи) завершила гонку 24-ю, Юлія Джима (3) - 25-ю. Валя Семеренко, яка припустилася п'яти промахів на перших двох рубежах, не фінішувала.

Продовжать чемпіонат світу у Поклюці жіноча (16 лютого) та чоловіча (17 лютого) індивідуальні гонки.

На фото: Тіріль Екгофф (Global Look Press).