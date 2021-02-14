Француз Жаклен вдруге виграв персьют чемпіонату світу з біатлону; Прима - восьмий
Укрінформ
Французький біатлоніст Емільєн Жаклен захистив титул чемпіона світу в гонці переслідування у словенській Поклюці.
Жаклен з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах прийшов першим на фініш дистанції 12,5 км, передає Укрінформ.
Друге місце посів швед Себастьян Самуельссон, третя позиція - у норвежця Йоганнеса Бьо.
Кращим серед українців став Артем Прима, який з трьома колами штрафу фінішував 8-м.
Богдан Цимбал (1 промах) завершив гонку 18-м, Дмитро Підручний (6) - 28-м.
Сьогодні в Поклюці також пройде жіночий персьют за участю українських біатлоністок Олени Підгрушної, Дар'ї Блашко, Юлії Джими та Валі Семеренко.
Продовжать чемпіонат світу у Поклюці жіноча (16 лютого) та чоловіча (17 лютого) індивідуальні гонки.
На фото: Емільєн Жаклен (biathlonworld.com).