Француз Жаклен вдруге виграв персьют чемпіонату світу з біатлону; Прима - восьмий

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен захистив титул чемпіона світу в гонці переслідування у словенській Поклюці.

Жаклен з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах прийшов першим на фініш дистанції 12,5 км, передає Укрінформ.

Друге місце посів швед Себастьян Самуельссон, третя позиція - у норвежця Йоганнеса Бьо.

Кращим серед українців став Артем Прима, який з трьома колами штрафу фінішував 8-м.

Богдан Цимбал (1 промах) завершив гонку 18-м, Дмитро Підручний (6) - 28-м.

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Сьогодні в Поклюці також пройде жіночий персьют за участю українських біатлоністок Олени Підгрушної, Дар'ї Блашко, Юлії Джими та Валі Семеренко.

Продовжать чемпіонат світу у Поклюці жіноча (16 лютого) та чоловіча (17 лютого) індивідуальні гонки.

На фото: Емільєн Жаклен (biathlonworld.com).