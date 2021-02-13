Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді

Заключний етап Кубка світу пройде в Естерсунді (Швеція), а не в Гольменколлені (Норвегія), як планувалося раніше

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), передає Укрінформ. Етап у Гольменколлені було скасовано через жорсткі карантинні заходи у Норвегії через пандемію коронавірусу. Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіночий спринт Восьмий і дев'ятий етапи Кубка світу відбудуться у Нове Мєсто (Чехія) 1-14 березня. Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня. Фото: biathlonworld.com.