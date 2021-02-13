Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді
Укрінформ
Заключний етап Кубка світу пройде в Естерсунді (Швеція), а не в Гольменколлені (Норвегія), як планувалося раніше
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), передає Укрінформ.
Етап у Гольменколлені було скасовано через жорсткі карантинні заходи у Норвегії через пандемію коронавірусу.
Восьмий і дев'ятий етапи Кубка світу відбудуться у Нове Мєсто (Чехія) 1-14 березня. Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня.
Фото: biathlonworld.com.