Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіночий спринт

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить в суботу, 13 лютого, жіноча спринтерська гонка.

Збірну України на дистанції 7,5 км з двома вогневими рубежами представлятимуть Олена Підгрушна (14-й стартовий номер), Юлія Джима (39), Валя Семеренко (69) і Дар'я Блашко (92), передає Укрінформ. Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом. Читайте також: Понсілуома виграв спринт чемпіонату світу з біатлону, Прима - 20-й У неділю, 14 лютого, в Поклюці пройдуть чоловіча і жіноча гонки переслідування. Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.