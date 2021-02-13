Чемпіонат світу з біатлону продовжує жіночий спринт
Укрінформ
Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжить в суботу, 13 лютого, жіноча спринтерська гонка.
Збірну України на дистанції 7,5 км з двома вогневими рубежами представлятимуть Олена Підгрушна (14-й стартовий номер), Юлія Джима (39), Валя Семеренко (69) і Дар'я Блашко (92), передає Укрінформ.
Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом.
У неділю, 14 лютого, в Поклюці пройдуть чоловіча і жіноча гонки переслідування.
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.