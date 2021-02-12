Понсілуома виграв спринт чемпіонату світу з біатлону, Прима - 20-й

25-річний шведський біатлоніст Мартін Понсілуома здобув у п'ятницю золоту медаль у спринтерській гонці на 10 км з двома вогневими рубежами на чемпіонаті світу в Поклюці (Словенія).

Переможець показав час 24 хвилини 41,1 секунди і не припустився жодного промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ. Друге та третє місця здобули французи. У Сімона Дестьє 11,2 секунди відставання, 0 промахів, Емільєн Жаклен мав +12,9 секунди, 1 промах. З українців найкращий результат показав Артем Прима, який фінішував 20-м (+1.01,8; 1). Дмитро Підручний був 23-м, Богдан Цимбал - 30-м, Антон Дудченко - 78-м. Загалом у гонці стартували 104 біатлоністи. Читайте також: IBU ознайомив із розкладом біатлонних змагань до 2026 року У суботу, 13 лютого, чемпіонат світу у Поклюці продовжить жіночий спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами. Завершиться чемпіонат світу з біатлону 21 лютого. Фото: tellerreport.com.