IBU ознайомив із розкладом біатлонних змагань до 2026 року

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) затвердив розклад Кубків та чемпіонатів світу на чотири сезони - до 2026 року.

Так, у сезоні-2022/2023 етапи Кубка світу пройдуть у Контіолахті (Фінляндія), Гохфільцені (Австрія), Ансі (Франція), Поклюці (Словенія), Рупольдінгу (Німеччина), Антгольці (Італія), Нове Место (Чехія), Естерсунді (Швеція) та Гольменколлені (Норвегія). Чемпіонат світу відбудеться з 6-го по 19 лютого в Обергофі (Німеччина), повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба IBU.

Чемпіонати світу сезону-2023/2024 та 2024/2025 відбудуться відповідно у Нове Место та Ленцергайді (Швейцарія).

У Кубку світу сезону-2025/2026 дебютує естонський етап в Отепя (9-15 березня).

Фото: biathlonworld.com.