IBU ознайомив із розкладом біатлонних змагань до 2026 року

IBU ознайомив із розкладом біатлонних змагань до 2026 року

Укрінформ
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) затвердив розклад Кубків та чемпіонатів світу на чотири сезони - до 2026 року.

Так, у сезоні-2022/2023 етапи Кубка світу пройдуть у Контіолахті (Фінляндія), Гохфільцені (Австрія), Ансі (Франція), Поклюці (Словенія), Рупольдінгу (Німеччина), Антгольці (Італія), Нове Место (Чехія), Естерсунді (Швеція) та Гольменколлені (Норвегія). Чемпіонат світу відбудеться з 6-го по 19 лютого в Обергофі (Німеччина), повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба IBU. 

Чемпіонати світу сезону-2023/2024 та 2024/2025 відбудуться відповідно у Нове Место та Ленцергайді (Швейцарія).

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У Кубку світу сезону-2025/2026 дебютує естонський етап в Отепя (9-15 березня).

Фото: biathlonworld.com.

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