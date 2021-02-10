Біатлон: Україна прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу

Класичною змішаною естафетою (2х7,5 км + 2х6 км) стартував у Поклюці (Словенія) 55-й чемпіонат світу з біатлону.

Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими та Олени Підгрушної прийшла на фініш четвертою, передає Укрінформ.

Українці поступилися переможцям з Норвегії 31,1 секунди і використали 8 додаткових патронів на вогневих рубежах.

Збірна Норвегії (Стурла Гольм Лагрід, Йоганнес Бьо, Тіріль Экгофф і Марте Ольсбю-Ройзланд) показала час 1 година 20 хвилин 19,3 секунди і використала 11 додаткових патронів.

"Срібло" у Австрії (+27,0; 2), "бронза" у Швеції (+30,6; 8).

Загалом стартували 27 естафетних команд.

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Чемпіонат світу з біатлону продовжить 12 лютого чоловічий спринт на 10 км.

Фото: sanguan99.medium.com.