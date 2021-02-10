Чемпіонат світу з біатлону в Словенії відкриває змішана естафета

У словенському місті Поклюка у середу, 10 лютого, розпочинається 55-й чемпіонат світу з біатлону.

Змагання стартують змішаною естафетою, в якій Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна (гонка стартує о 16.00 за київським часом), передає Укрінформ.

У складі чоловічої збірної України разом з Артемом Примою і Дмитром Підручним також виступлять Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

У жіночій команді компанію Юлії Джимі та Олені Підгрушній складають Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Дар'я Блашко і Валя Семеренко.

Торік на чемпіонаті світу в Антгольці-Антерсельві (Італія) жіноча збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної стала бронзовим призером в естафеті 4х6 км.

Загалом скарбничка нагород збірної України на чемпіонатах світу налічує 38 медалей - 7 золотих, 10 срібних і 21 бронзова.

Розклад чемпіонату світу з біатлону-2021. Поклюка, Словенія

Середа, 10 лютого, 16.00. Змішана естафета (2х7,5 км + 2х6 км)

П'ятниця, 12 лютого, 15.30. Чоловіки, спринт (10 км)

Субота, 13 лютого, 15.30. Жінки, спринт (7,5 км)

Неділя, 14 лютого, 14.15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

Неділя, 14 лютого, 16.30. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Вівторок, 16 лютого, 13.05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

Середа, 17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

Четвер, 18 лютого, 16.15. Одиночна змішана естафета

Субота, 20 лютого, 12.45. Жінки, естафета (4х6 км)

Субота, 20 лютого, 16.00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 21 лютого, 13.30. Жінки, мас-старт (12,5 км)

Неділя, 21 лютого, 15.15. Чоловіки, мас-старт (15 км).

Фото: biathlonworld.com.