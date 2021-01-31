Збірна України виграла «бронзу» чемпіонату Європи з біатлону в змішаній естафеті

Збірна України у складі Ірини Петренко (Варвинець), Віти Семеренко, Богдана Цимбала та Артема Прими стала бронзовим призером у класичній змішаній естафеті чемпіонату Європи з біатлону, який сьогодні завершився у польському місті Душники-Здруй.

Українці поступилися переможцям з Норвегії 52,5 секунди, володарям «срібла» німцям - 21,8 секунди, передає Укрінформ.

За підсумками чемпіонату Європи Україна посіла четверте загальнокомандне місце. Окрім естафетної «бронзи», в активі «синьо-жовтих» також «золото» Артема Прими у гонці переслідування та «срібло» Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці.

Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат світу, який 10-21 лютого прийматиме Поклюка (Словенія).

На фото: Артем Прима (biathlon.com.ua).