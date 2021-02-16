Світоліна побила рекорд Медведєва за перемогами на Grand Slam

Завдяки успішному старту на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Еліна Світоліна стала автором нового українського рекорду.

Еліна побила досягнення Андрія Медведєва за кількістю перемог в основі турнірів Grand Slam, повідомляє BTU.

Раніше кращий результат українців в основі "мейджорів" налічував 63 перемоги при 34-х поразках. Три перемоги на Australian Open-2021 дозволили Світоліній оновити досягнення Медведєва - 66 перемог при 31-й поразці.

Читайте також: Світоліна програла в четвертому колі Australian Open

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Еліна зазнала поразки у Мельбурні в матчі проти американки Джессіки Пегули на стадії 1/8 фіналу.

Фото: Фото: Getty Images.