Світоліна програла в четвертому колі Australian Open

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна після четвертого кола завершила виступ на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні.

За вихід до чвертьфіналу змагань посіяна під 5-м номером Світоліна зазнала поразки від американки Джессіки Пегули - 4:6, 6:3, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті Rod Laver Arena 1 годину і 55 хвилин.

Путівку до півфіналу турніру Пегула розіграє зі своєю співвітчизницею Дженніфер Брейді, яка взяла гору над хорваткою Донною Векич - 6:1, 7:5.

Світоліна удев'яте грала на Відкритому чемпіонаті Австралії. Кращий результат Еліни - 1/4 фіналу в 2018 і 2019 роках.

Нагадаємо:, в третьому колі турніру 26-річна українка обіграла Юлію Путінцеву з Казахстану, у попередньому раунді - обіграла 16-річну американку Корі Гауфф (48-й номер світового рейтингу), а в першому колі українська тенісистка у двох сетах обіграла чешку Марію Боузкову.

Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого.