«Маріуполь» програв «Олександрії» в чемпіонаті України з футболу

«Маріуполь» зазнав поразки від «Олександрії» у матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок на «Славутич-Арені» в Запоріжжі завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Володимира Шарана, передає Укрінформ.

Автором вирішального голу став Артем Сітало, який відзначився на 38-й хвилині.

У заключних матчах туру «Дніпро-1» зіграє з «Інгульця» з Петрово, а львівський «Рух» - з полтавською «Ворсклою».

Результати інших поєдинків:

«Зоря» (Луганськ) - «Десна» (Чернігів) - 2:1

голи: Олександр Гладкий (18-а і 62-а хвилини) - Андрій Тотовицький (21);

«Минай» - «Львів» - 1:2

голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45);

«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:1

голи: Артем Бесєдін (30, 90), Віталій Буяльський (77) - Фабрісіо Aльваренга (20);

«Колос» (Ковалівка) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:0.

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), "Шахтар» - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 20 (13), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Інгулець» - 11 (12), «Минай» - 10 (13), «Рух» - 9 (13), «Дніпро-1» - 8 (12).

Фото: fco.com.ua.