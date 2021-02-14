«Шахтар» не зміг обіграти «Колос» в матчі футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти донецького «Шахтаря» втратили очки у поєдинку з ковалівським «Колосом» у 14-му турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зустріч, яка пройшла на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, завершилася з рахунком 0:0, передає Укрінформ.

У заключних матчах туру «Дніпро-1» зіграє з «Інгульцем» з Петрового, львівський «Рух» - з полтавською «Ворсклою».

Результати інших поєдинків:

«Зоря» (Луганськ) - «Десна» (Чернігів) - 2:1

голи: Олександр Гладкий (18-я і 62-а хвилини) - Андрій Тотовицький (21);

«Минай» - «Львів» - 1:2

голи: Антон Шиндер (47) - Алваро Тавареш (13, 45);

«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:1

голи: Артем Бесєдін (30, 90), Віталій Буяльський (77) - Фабрісіо Aльваренга (20);

«Маріуполь» - «Олександрія» - 0:1

гол: Артем Сітало (38).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), "Шахтар» - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 20 (13), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Інгулець» - 11 (12), «Минай» - 10 (13), «Рух» - 9 (13), «Дніпро-1» - 8 (12).

Фото: ФК «Колос».