Біатлон: Екгофф виграла спринт чемпіонату світу, Підгрушна - 11-та
Укрінформ
Олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгофф виграла у суботу "золото" у спринтерській гонці на 7,5 км з двома вогневими рубежами.
Переможниця показала час 21 хвилина 18,7 секунди і не припустилася жодного промаху під час стрільби, передає Укрінформ.
Другою на дистанції була француженка Анаїс Шевальє-Буш (+12,0 секунди; 1 промах), третьою - Ганна Сола з Білорусі (+14,4; 0).
З українок найкращий результат показала Олена Підгрушна, яка фінішувала 11-ю (+1.05,4; 1). Дар'я Блашко завершила гонку 14-ю, Юлія Джима - 37-ю, Валя Семеренко - 50-ю.
Загалом у спринті стартували 99 біатлоністок.
У неділю, 14 лютого, в Поклюці пройдуть чоловіча й жіноча гонки переслідування.
Завершиться чемпіонат світу з біатлону 21 лютого.
Фото: Getty Images.