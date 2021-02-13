Біатлон: Екгофф виграла спринт чемпіонату світу, Підгрушна - 11-та

Олімпійська чемпіонка з Норвегії Тіріль Екгофф виграла у суботу "золото" у спринтерській гонці на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Переможниця показала час 21 хвилина 18,7 секунди і не припустилася жодного промаху під час стрільби, передає Укрінформ. Другою на дистанції була француженка Анаїс Шевальє-Буш (+12,0 секунди; 1 промах), третьою - Ганна Сола з Білорусі (+14,4; 0). З українок найкращий результат показала Олена Підгрушна, яка фінішувала 11-ю (+1.05,4; 1). Дар'я Блашко завершила гонку 14-ю, Юлія Джима - 37-ю, Валя Семеренко - 50-ю. Загалом у спринті стартували 99 біатлоністок. Читайте також: Понсілуома виграв спринт чемпіонату світу з біатлону, Прима - 20-й У неділю, 14 лютого, в Поклюці пройдуть чоловіча й жіноча гонки переслідування. Завершиться чемпіонат світу з біатлону 21 лютого. Фото: Getty Images.