Паркер: Ставлю на Усика в бою із Джойсом, хоча британець може здивувати

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі повозеландец Джозеф Паркер передбачає, що українець Олександр Усик буде фаворитом в бою проти Джо Джойса.

При цьому Паркер закликає не ставити хрест на шансах британського боксера, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Джо повернеться в ринг після відмінної перемоги. Він дійсно видав добрий виступ. Ніхто не думав, що він здобуде перемогу над Дюбуа, але Джойс боксував дуже добре, - зазначив новозеландець. - Він пережив шторм на початку бою, а потім повернувся й використав свій досвід, аби перемогти. Оскільки Усик володіє хорошими боксерськими навичками, вміє бити, рухатися, він кілька разів потряс Дерека Чісору, я схиляюся на його бік. Джойса, однак, не можна списувати з рахунків. Треба враховувати його останній виступ, самовідданість і бажання стати чемпіоном світу. Буде цікаво подивитися за протистоянням різних стилів".

Додамо, що Джойс переміг на профі-рингу у всіх своїх 12-ти боях (в 11-ти - новакутом). Усик теж жодного разу не програвав: 18 перемог (13 - нокаутом).

Фото: klitschko-brothers.com.