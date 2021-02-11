Джойс: Наш поєдинок з Усиком більш ніж реальний

Непереможений британський боксер-суперважковаговик Джо Джойс високо оцінює ймовірність того, що в наступному бою зустрінеться з ексабсолютним чемпіоном світу у крузервейті Олександром Усиком за тимчасовий титул WBO.

За словами Джойса, в разі перемоги над українцем, він дістане нагоду поборотися за титул абсолютного чемпіона світу, який мають розіграти між собою британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я боксував із Усиком у пятіраундовом бою у Всесвітній серії боксу. Це був відмінний поєдинок. Усик - дуже вправний боєць. Він здобув золоту медаль на Олімпіаді в Лондоні, - зазначив Джойс. - Наш майбутній поєдинок більш ніж реальний, оскільки він - перший номер рейтингу , а я другий. Ми боксуватимемо за тимчасовий титул WBO, оскільки інші пояси застовпили за собою Джошуа та Ф'юрі. Якщо я пройду Усика, то зможу піти за титулом абсолютного чемпіона світу".

Додамо, що Джойс переміг на профі-рингу у всіх своїх 12-ти боях (в 11-ти - новакутом). Усик також жодного разу не програвав: 18 перемог (13 - нокаутом).

Фото: klitschko-brothers.com.