Усик назвав українського боксера, який може повторити його досягнення

Обов'язковий претендент на титул WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик назвав боксера, який найближчим часом може повторити його досягнення.

На думку Усика таких само висот може досягти український боксер-аматор Олександр Хижняк, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Є хлопець, який багато медалей виграв в аматорському боксі і продовжує виступати - Олександр Хижняк, - сказав Усик. - Він вражає своєю витривалістю увесь світ. Ніхто не знає, як з ним боксувати, як у нього виграти. Фізично сильний. На мій погляд , досить вихований хлопець. Але хотілося б, щоб іще зростали боксери. щоб у нас було більше людей, які здобуватимуть європейську, американську та світову славу. І наш прапор підніматиметься, про нашу країну казатимуть як про боксерську".

Додамо, що 34-річний Усик на профі-рингу виграв усі свої 18 боїв (13 - нокаутом).

25-річний Хижняк протягом аматорської кар'єри завойовував "золото" чемпіонатів світу, Європи, а також Європейських ігор.

На фото: Олександр Хижняк/noc-ukr.org.