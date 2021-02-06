Бокс: став відомий можливий наступний суперник Берінчика

Володар чемпіонського пояса WBO International у легкій вазі Денис Берінчик наступний поєдинок може провести проти сильного суперника з Гани Еммануеля Тагое.

Про це розповів сам український боксер, зазначивши, що розраховує на санкціонування цього бою з боку WBO як відбіркового, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Ведуться переговори з менеджером Тагое. Він четвертий номер рейтингу. Мають санкціонувати поєдинок, аби наш бій був за статус обов'язкового претендента. Це сходинка перед чемпіонським поясом. Чемпіон - американець Теофімо Лопес. У WBO йому на відновлення дали 180 днів. Він прийматиме рішення - залишатися у вазі, щось об'єднувати, йти чи приймати мій виклик і відстоювати свої пояси", - зазначив Берінчик.

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Додамо, що 32-річний Берінчик виграв усі 14 свої професіональні бої (8 - нокаутом). 32-річний Тагое має 29 перемог (14 - нокаутом) та 1 поразку.

Фото: klitschko-brothers.com.