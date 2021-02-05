Британець Джойс розповів про план на бій з Усиком

Британський боксер Джо Джойс, який у першій половині нинішнього року може зустрітися з Олександром Усиком за титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі, поділився планом на бій.

За словами Джойса, він вже розпочинає планомірну підготовку до поєдинку з українцем, а в самому бою зробить ставку на активність, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Увесь мій тренувальний табір побудую навколо бою з Усиком. У мене будуть найкращі спаринги, тренери розроблять для мене тактику. Готуватимуся виключно до цього поєдинку. Ми боксуватимемо у професіональних рукавичках, з роками я розширив свій арсенал за рахунок силових ударів. Усика буде важко зловити, щоб завдати удару. Він дуже майстерний. Я битиму його по носі, тілу, рукам, голові. Це йому не сподобається", - заявив Джойс.

Додамо, що 34-річний Усик та 35-річний Джойс поки не мають поразок на профі-рингу.

Фото: klitschko-brothers.com.