Джо Джойс: Моєї міці вистачить, щоб зупинити Усика

Британський суперважковаговик Джо Джойс, який має боксувати за тимчасовий титул WВО з Олександра Усиком, впевнений, що впорається з українцем.

На думку Джойса, його поєдинок з Усиком на профі-рингу складеться інакше, ніж бій 2013 року у напівпрофесіональній лізі WSB, де Олександр переміг, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У WSВ Усик був у вогні. Вони зменшили розрив між важкою та суперважкою вагою, об'єднали дві ці категорії. Я бачив бої Усика, і він просто розривав всіх у моїй вазі. Багато чого навчився під час зустрічі з Усиком. До цього я не боксував з настільки вправним шульгою. Це був відмінний поєдинок, який став для мене уроком, оскільки навички Усика були на рівень вищими. Але тепер моєї міці буде досить, аби зупинити його. Просто потрібно підібратися до Усика, різати кути й не давати змоги йому занадто багато рухатися навколо", - заявив британський боксер.

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34-річний Усик та 35-річний Джойс мають провести бій в першій половині нинішнього року.

Фото: klitschko-brothers.com.