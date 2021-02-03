Через пандемію Володимира Кличка введуть до Залу боксерської слави 2022 року

Через пандемію Володимира Кличка введуть до Залу боксерської слави 2022 року

Укрінформ
Міжнародний зал боксерської слави (IBHOF) удруге поспіль відклав проведення урочистої церемонії включення нових членів, що мала відбутися у червні 2021-го, на наступний ріку через тривалу пандемію коронавірусу.

У 2022-у на церемонії, запланованій на 9-12 червня у штаб-квартирі IBHOF в Канастоті (США), приймуть нових члени Залу слави одразу за три роки - 2020-й, 2021-й та 2022-й. Серед нихі - легендарний український боксер Володимир Кличко, повідомляє Klitschko-brothers.com

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Кличка-молодшого включили до Залу боксерської слави наприкінці 2020 року разом з американцями Флойдом Мейвезером та Андре Вордом.

Фото: gettyimages.com.

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