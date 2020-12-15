Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави
Укрінформ
Церемонія включення відбудеться 14 червня наступного року.
Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави. Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда, повідомляє boxingscene.com.
Церемонія їх включення відбудеться в Канастоті (штат Нью-Йорк) 14 червня наступного року.
Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.
Нагадаємо, що брата Володимира – Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави ще в 2018 році.
Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професіональній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.