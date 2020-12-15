Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави

Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави

Укрінформ
Церемонія включення відбудеться 14 червня наступного року.

Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави. Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда, повідомляє boxingscene.com.

Церемонія їх включення відбудеться в Канастоті (штат Нью-Йорк) 14 червня наступного року.

Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.

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Нагадаємо, що брата Володимира – Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави ще в 2018 році.

Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професіональній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

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