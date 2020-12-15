Церемонія включення відбудеться 14 червня наступного року.

Володимир Кличко увійшов до Міжнародного залу боксерської слави. Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда, повідомляє boxingscene.com.

Церемонія їх включення відбудеться в Канастоті (штат Нью-Йорк) 14 червня наступного року.

Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.

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Нагадаємо, що брата Володимира – Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави ще в 2018 році.

Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професіональній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.