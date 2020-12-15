Сьогодні Володимира Кличка можуть включити до Міжнародного залу боксерської слави

Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави ще в 2018 році.

Сьогодні відбудеться церемонія прийняття всесвітньо відомих боксерів в Міжнародний зал боксерської слави. Серед претендентів - українець Володимир Кличко, повідомляє klitschko-brothers.com.

Старт церемонії запланований на 20:00 за київським часом. Серед суперників Кличка такі відомі боксери як Флойд Мейвезер-молодший, Мігель Котто, Тімоті Бредлі, Андре Ворд.

Незважаючи на список з 42 претендентів, легенда українського бокса має всі шанси увійти до Міжнародного залу боксерської слави. Всього назвуть трьох переможців голосування, яке завершилося ще 31 жовтня.

Нагадаємо, що брата Володимира – Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави ще в 2018 році.

Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професіональній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.