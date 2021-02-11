Збірна України оголосила склад чоловічого спринту на ЧС з біатлону
Укрінформ
Тренерський штаб збірної України назвав склад чоловічої спринтерської гонки на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в Поклюці (Словенія).
Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, в п'ятницю, 12 лютого, на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами «синьо-жовтих» представлятимуть Антон Дудченко (7-й стартовий номер), Дмитро Підручний (46), Артем Прима (93) і Богдан Цимбал (97), передає Укрінформ.
Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом.
Жіноча спринтерська гонка на 7,5 км відбудеться в Поклюці днем пізніше, 13 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.