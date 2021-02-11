Збірна України оголосила склад чоловічого спринту на ЧС з біатлону

Тренерський штаб збірної України назвав склад чоловічої спринтерської гонки на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в Поклюці (Словенія).

Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, в п'ятницю, 12 лютого, на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами «синьо-жовтих» представлятимуть Антон Дудченко (7-й стартовий номер), Дмитро Підручний (46), Артем Прима (93) і Богдан Цимбал (97), передає Укрінформ. Старт гонки запланований на 15.30 за київським часом. Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону в Словенії відкриває змішана естафета Жіноча спринтерська гонка на 7,5 км відбудеться в Поклюці днем ​​пізніше, 13 лютого. Читайте також: Біатлон: Україна прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу Чемпіонат світу з біатлону завершиться 21 лютого.