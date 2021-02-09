Матч УПЛ «Маріуполь» - «Олександрія» відбудеться в Запоріжжі

Поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) між «Маріуполем» та «Олександрією» пройде у неділю, 14 лютого, у Запоріжжі.

За інформацією Sport.ua, як і всі домашні матчі першого кола «Маріуполь» знову зіграє на виїзді через реконструкцію стадіону приазовського клубу, передає Укрінформ.

За день до зустрічі «Маріуполь» - «Олександрія» на «Славутич-Арені» свій домашній поєдинок проведе і луганська «Зоря» (проти чернігівської «Десни»).

В Українській асоціації футболу (УАФ) запевнили, що два поспіль поєдинки не стануть проблемою для запорізької арени. Відповідні служби стадіону обіцяють підготувати газон належним чином для обох матчів.

Фото: fco.com.ua.