«Баварія» обіграла «Аль-Ахлі» і вийшла у фінал клубного чемпіонату світу з футболу

«Баварія» обіграла «Аль-Ахлі» і вийшла у фінал клубного чемпіонату світу з футболу

Укрінформ
Німецька «Баварія» стала другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу, який триває в Катарі.

У півфіналі «Баварія» завдала поразки єгипетському «Аль-Ахлі» з рахунком 2:0, передає Укрінформ.

Перемогу мюнхенцям приніс дубль Роберта Левандовського, який відзначився на 17-й та 86-й хвилинах.

У вирішальному матчі 11 лютого «Баварія» зійдеться з мексиканським «Тігресом», який днем раніше обіграв бразильський «Палмейрас» (1:0).

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Зазначимо, що поєдинки відбуваються на стадіонах чемпіонату світу-2022.

Фото: Getty Images.

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