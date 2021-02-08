«Баварія» обіграла «Аль-Ахлі» і вийшла у фінал клубного чемпіонату світу з футболу
Укрінформ
Німецька «Баварія» стала другим фіналістом клубного чемпіонату світу з футболу, який триває в Катарі.
У півфіналі «Баварія» завдала поразки єгипетському «Аль-Ахлі» з рахунком 2:0, передає Укрінформ.
Перемогу мюнхенцям приніс дубль Роберта Левандовського, який відзначився на 17-й та 86-й хвилинах.
У вирішальному матчі 11 лютого «Баварія» зійдеться з мексиканським «Тігресом», який днем раніше обіграв бразильський «Палмейрас» (1:0).
Зазначимо, що поєдинки відбуваються на стадіонах чемпіонату світу-2022.
Фото: Getty Images.