Росію позбавили права приймати Чемпіонат світу з боротьби

Всесвітня федерація боротьби (UWW) перенесла Чемпіонат світу зі спортивної боротьби 2022 року з російського Красноярська до Белграда (Сербія).

Про це повідомляється на сайті UWW, передає Укрінформ.

Як зазначається, федерація відмовилась від проведення Чемпіонату світу в Росії через минулорічне рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) щодо відсторонення Росії від участі в усіх міжнародний спортивних змаганнях терміном на два роки.

"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство – ред.) і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане чудовим господарем турніру у 2023 році", - йдеться у заяві президента організації Ненада Лаловіча.

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Крім того, UWW вирішила перенести один з чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Альтернативне місце проведення назвуть протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року CAS підтримав рішення WADA відсторонити Росію від великих міжнародних змагань за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії. Спочатку WADA відсторонило Росію на 4 роки, але CAS скоротив покарання до двох років (до 16 грудня 2022 року).

Російські спортсмени у найближчі 2 роки виступатимуть на чемпіонатах світу і Олімпіадах під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

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