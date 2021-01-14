CAS ознайомив з повним текстом рішення щодо усунення Росії від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) опублікував 186-сторінковий документ, який містить повний текст рішення щодо відсторонення Росії від участі в усіх міжнародний спортивних змаганнях терміном на два роки.

Вердикт стосується спору Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), повідомляє офіційний сайт CAS.

У грудні 2020 року CAS підтримав рішення WADA відсторонити Росію від великих міжнародних змагань за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії. Спочатку WADA відсторонило Росію на 4 роки, але CAS скоротив покарання до двох років (до 16 грудня 2022 року).

Російські спортсмени у найближчі 2 роки виступатимуть на чемпіонатах світу і Олімпіадах під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

РУСАДА знову позбавили статусу відповідності.