Дзюдоїст Яків Хаммо - бронзовий призер турніру Masters у Катарі

Український дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кг, виборов "бронзу" на турнірі Masters-2021 у Досі (Катар).

На шляху до п'єдесталу українець здолав чотирьох суперників, зокрема віцечемпіона світу та Олімпіади у Ріо-2016 японця Хісайосі Харасаву, поступившись лише легенді світового дзюдо французу Тедді Рінеру, передає Укрінформ.

Відзначимо, що це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок на турнірі у Досі у сутичці за "бронзу" українка Дар'я Білодід достроково перемогла Катарину Кошту з Португалії.

Фото: noc-ukr.org.